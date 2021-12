Queen heeft met Bohemian Rhapsody voor de achttiende keer de eerste plek veroverd in de Top 2000 van NPO Radio 2. Danny Vera, de winnaar van vorig jaar, staat met Rollercoaster op nummer twee.

Vorig jaar nam Vera de eerste plek over van Queen, die daarvoor zeventien keer op nummer één stond. In 2019 was Vera met de vierde plek de hoogste nieuwkomer ooit.

A Whiter Shade of Pale van Procol Harum, het favoriete nummer van Peter R. de Vries, staat op nummer drie in de lijst. Het nummer werd ook gedraaid op zijn uitvaart. De single stond vorig jaar nog op 153.

Nieuwsaanleidingen waren in het verleden al vaker van invloed op de Top 2000. Zo stond Imagine van John Lennon naar aanleiding van de aanslagen in Parijs in 2015 op nummer één.

In de top tien van dit jaar zijn verder opvallende noteringen voor Radar Love van Golden Earring en Nothing Else Matters van Metallica. Golden Earring, die dit jaar bekendmaakte te stoppen vanwege de ziekte van George Kooymans, stond nog nooit in de top tien van de Top 2000. De twaalfde plaats in 2004 was tot nu toe de hoogste positie. Vorig jaar stond het nummer op 33.

Nothing Else Matters is afkomstig van plaats zeventien. Het nummer stond alleen in 2006 (op tien) en 2013 (op negen) in de top tien.

'Top 2000 is weerspiegeling van de actualiteit'

"Het blijft indrukwekkend om te zien hoe stemmers de NPO Radio 2 Top 2000 aangrijpen om hun gevoelens te uiten", aldus zendermanager Peter de Vries van NPO Radio 2.

"Luisteraars gedenken Peter R. de Vries met hun keuze voor A Whiter Shade of Pale en brengen een hommage aan de Golden Earring, die dit jaar is gestopt wegens de ziekte van George Kooymans. De Top 2000 is ook deze keer tot in de hoogste regionen een weerspiegeling van de actualiteit van het afgelopen jaar."

Queen stond vijf keer niet op de eerste plaats. Naast Vera en Lennon voerden in 2014 en 2010 The Eagles de Top 2000 aan. In 2005 stond er voor de eerste keer een Nederlander op één. Toen werd Bohemian Rhapsody van de troon gestoten door Boudewijn de Groot met Avond.

De volledige Top 2000 wordt op 16 december bekendgemaakt.