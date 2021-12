Zanger Arie Ribbens, bekend van nummers als Brabantse nachten zijn lang en Polonaise Hollandaise, is vrijdag op 84-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn platenmaatschappij DFM. De Eindhovenaar kampte al geruime tijd met gezondheidsproblemen.

Op Facebook neemt zijn vrouw Cea Ribbens afscheid van hem. "Mijn lieve man, ik moet je laten gaan, voor altijd in mijn hart." Cea liet een paar weken geleden nog aan AD weten dat zijn situatie stabiel was. "Arie is nog steeds erg ziek. Maar we maken er het beste van; elke dag is een cadeautje."

Ribbens kreeg in 2009 longkanker. In 2016 werd de ziekte opnieuw bij hem geconstateerd en in 2017 hoorde hij dat hij uitbehandeld was. Toch knapte de zanger onverwacht op en na een scan bleek dat de tumor verdwenen was.

Ribbens brak in 1980 door met de carnavalskraker Brabantse nachten zijn lang. Dertig jaar lang bleef hij singles en albums uitbrengen, waaronder ook hits als Polonaise Hollandaise en Ik ben verliefd op Hanja May-Weggen. In 2015 moest de zanger noodgedwongen stoppen met zingen als gevolg van beschadigde stembanden.

Ondanks zijn feestrepertoire hield Ribbens helemaal niet van carnaval. Hij had liever een aandachtig luisterend publiek willen hebben, zo zei hij in 2010 tegen de Volkskrant. Zo'n hossende massa vond Ribbens niet erg inspirerend, al was hij niet gefrustreerd. "Het haalt tenminste niet het beste uit mij." Zijn laatste album, Een nieuwe weg, kwam in 2013 uit.

Ribbens was in zijn carrière erg actief in het schnabbelcircuit. Ook trad hij met Sjoukje Smit op als duo Mouth & MacNeal, als vervanger van de oorspronkelijke Mouth, Willem Duyn, die in 2004 overleed.