A Whiter Shade of Pale van de Britse band Procol Harum is van de 153e naar de 3e plek in de Top 2000 gestegen. Het was het lievelingsnummer van Peter R. de Vries en het werd gedraaid op zijn uitvaart. Ook lieten bijna alle radiostations het lied die dag horen. Wat is het verhaal achter de single?

Dat het nummer zo veel plekken gestegen is op de lijst heeft alles te maken met de moord op De Vries. Veel mensen hebben op het nummer gestemd als eerbetoon aan de misdaadjournalist. Hij stemde namelijk ieder jaar op A Whiter Shade of Pale.

Zijn zoon Royce de Vries was hier niet van op de hoogte, vertelt hij aan het AD. "Ik kende dat liedje wel, maar niet heel goed. Voor mij heeft dat pas betekenis gekregen na het overlijden van mijn vader. We hebben het ook op zijn uitvaart gedraaid. En nu gaat het bijna het jaar uitluiden, daar zitten voor ons natuurlijk grote emoties aan vast."

Royce vindt het bijzonder dat het land zo massaal aan zijn vader denkt. "Het is hartverwarmend, het toont dat de mensen in Nederland nog heel erg bezig zijn met wat er is gebeurd in dit voor ons rampzalige jaar. Voor ons voelt het als steun van het land."

Zelf heeft hij ook op A Whiter Shade of Pale gestemd dit jaar. "Ik heb ook op Guaranteed van Eddie Vedder gestemd, in dat lied zit die tekst die mijn vader op zijn been had staan: on bended knee is no way to be free. Dat lied staat niet in de top tien, maar zal vast ook hoog eindigen."

Kees van der Spek, die goed bevriend was met De Vries, vertelde dinsdagavond in BEAU dat hij hoopte dat A Whiter Shade of Pale dit jaar de eerste plaats zou bereiken in de Top 2000. "Wat ik zo bijzonder vind, is dat dit nummer door zijn dood een enorme status heeft gekregen, het is echt een statement geworden."

1 A Whiter Shade of Pale - Procol Harum

Wereldwijde hit

A Whiter Shade of Pale was de allereerste single die de Engelse groep uitbracht. Het werd een wereldwijde hit en was het eerste nummer dat tot twee keer toe de eerste plaats in de Nederlandse Top 40 wist te bereiken: de eerste keer in 1967 (vijf weken lang), de tweede keer in 1972 (drie weken).

De samenstelling van de band is in de loop der jaren regelmatig veranderd. Zanger en gitarist Gary Brooker en tekstschrijver Keith Reid zijn de enige constante waarden in de groep.

Brooker putte inspiratie voor A Whiter Shade of Pale uit de muziek van Bach. "Ik weet nog dat ik een muzikaal idee had dat ik op de piano uitwerkte. Air on the G String, een compositie van Bach. Ik denk dat ik na de eerste twee maten een fout maakte, maar ik ging door op mijn eigen manier", vertelde de zanger eerder dit jaar in het televisieprogramma Top 2000 a gogo.

Net nadat hij de muziek geschreven had, viel er een envelop met nieuwe teksten van Reid in zijn brievenbus. "A Whiter Shade of Pale was de eerste die ik opende."

Reid deed de inspiratie voor de tekst van het nummer op op een feestje. "Er zaten wat mensen gezellig bij elkaar. Ze hadden het over een vriend van hen en zeiden: 'Je ziet er wat vreemd uit. Een beetje bleek.' Zo kom ik aan de titel van het nummer." Hij maakte er A Whiter Shade of Pale (een wittere tint bleek) van.

Het nummer steeg dit jaar in de Q-top 1000 met 429 plekken naar de 262e plaats. In de Top 1000 Aller Tijden van Veronica steeg het lied van 205 naar plek 20.

De volledige Top 2000 wordt op 16 december bekendgemaakt.