Muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Ed Sheeran en Elton John - Merry Christmas

Ed Sheeran doet dit jaar ook een duit in het zakje en heeft voor een kerstnummer de hulp ingeroepen van niemand minder dan Elton John. De legendarische muzikant, die in het afgelopen jaar ook al samenwerkte met hedendaagse sterren als Dua Lipa en Lil Nas X, schreef het nummer samen met Sheeran. Hun duet Merry Christmas zou zomaar een van de volgende grote kersthits kunnen worden.

Maan - Leven

De carrière van Maan is in een stroomversnelling geraakt. De zangeres behoort dit jaar tot de twintig meest op Spotify beluisterde artiesten in Nederland en kondigde eerder deze week ook al een soloconcert in de Amsterdamse Ziggo Dome aan. Om dat te vieren, brengt ze ook gelijk haar single Leven uit, waarin ze haar onbezorgde, wilde jaren bezingt.

Shawn Mendes - It'll Be Okay

Shawn Mendes had tot voor kort een relatie met Camila Cabello. In de wereldwijde hit Senorita bezongen ze hun liefde, maar de zanger laat ook van zich horen nu hun relatie is gestrand. In zijn nieuwe single It'll Be Okay zingt Mendes dat hij en zijn partner vredig uit elkaar gaan. "We hoeven niet te blijven, ik zal hoe dan ook van je houden. Het komt wel goed", zingt de Canadese popster.

Emma Heesters - Holiday

Emma Heesters is een groot fan van de feestdagen. De zangeres vierde vorig jaar al Kerst met haar single Als De Eerste Sneeuw Valt en brengt dit jaar nog een kerstsingle uit. Het nummer van dit jaar heet Holiday en is - anders dan de titel doet vermoeden - in het Nederlands gezongen.

Juice WRLD en Justin Bieber - Wandered To LA

Justin Bieber is de artiest die in Nederland het meest wordt beluisterd op Spotify, bleek eerder deze week. De Canadese popster brengt vrijdag alweer nieuw materiaal uit. Hij is te horen in het nummer Wandered To LA, een nieuwe single van de in 2019 overleden rapper Juice WRLD. Op het moment van zijn overlijden lag er nog veel muziek van de rapper klaar. Op 10 december verschijnt voor de tweede keer postuum een album van Juice WRLD.

