Stromae keert na zeven jaar afwezigheid terug op het podium. De zanger geeft op 27 februari een concert in AFAS Live, maakt concertorganisator MOJO vrijdag bekend.

De 36-jarige Belgische muzikant presenteert drie Europese Avant Première-shows. Hij begint in Brussel en treedt daarna ook op in Parijs.

De aankondiging volgt op de onverwachte release van zijn single Santé in oktober. De zanger kondigde eerder dit jaar aan dat hij deze zomer op een aantal festivals zal optreden.

Stromae brak in 2013 door met zijn album Racine carrée (2013), waarop hits als Papaoutai en Formidable staan. Hierna trok hij zich terug en werkte hij met zijn vrouw aan het modelabel mosaert.

In 2015 verscheen nog de single Quand c'est. In 2018 volgde Défiler, maar dat nummer werd niet als single uitgebracht en maakte Stromae voor de modeshow van mosaert. En in 2019 werkte hij nog mee aan Coldplays nummer Arabesque.