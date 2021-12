Wordt het Queen, The Eagles, het favoriete nummer van Peter R. de Vries of weer Danny Vera? Vrijdag om 16.45 uur wordt de top 10, en dus de nummer 1, van de Top 2000 van dit jaar op NPO Radio 2 bekendgemaakt. In de lijst op NPO Radio 2 bepaalt de luisteraar wat de beste muziek is.

Vorig jaar ging de eerste plek voor het eerst naar Danny Vera met zijn nummer Roller Coaster. Hij stootte daarmee de grote favorieten Bohemian Rhapsody van Queen en Hotel California van The Eagles van de troon.

De hoogste binnenkomers waren vorig jaar twee Nederlandse nummers: Soldier On van DI-RECT (twaalf) en Door de Wind van Miss Montreal (29).

Dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte sluiten niet uit dat de favoriete nummers van de overleden misdaadverslaggever Peter R. de Vries, A Whiter Shade of Pale van Procol Harum en Guaranteed van Eddie Vedder, hoog gaan eindigen. De tekst van dat laatste nummer bevat het levensmotto van De Vries: 'on bended knee is no way to be free'.

"Ik durf echt niet te voorspellen welke kant het op gaat maar die platen vallen wel op", zei Roodbeen halverwege de stemweek. "Je ziet dat het leeft. Of het dark horses voor een toppositie zijn? Oh ja, zeker", vult Kijk in de Vegte aan.

Nieuws was in het verleden al vaker van invloed op de Top 2000. Zo kwam Soldier On door corona hoog binnen en belandde Imagine van John Lennon vanwege de aanslagen in Parijs in 2015 op nummer 1.