Eurosonic Noorderslag (ESNS) gaat volgende maand niet in de fysieke vorm door. De organisatie heeft vanwege de huidige coronamaatregelen nu al besloten het Groningse festival alleen online te laten doorgaan. ESNS is daardoor het eerste grote festival van 2022 dat niet op de normale manier kan doorgaan.

Door de coronacrisis kunnen volgens de organisatie niet alle geboekte Europese acts meer naar Nederland komen.

Ook wil ESNS vanwege de steeds wisselende beperkingen en onzekerheden niet langer wachten en gaat het festival voor het tweede jaar op rij voor een volledig online editie.

"ESNS is van groot belang voor de hele muziekindustrie en met name voor Nederlandse en Europese muzikanten. Het is voor het uitvoeren van onze functie, een platform bieden voor Europese popmuziek, daarom essentieel dat ons evenement online doorgaat", zegt directeur Dago Houben.

"We hebben eerder dit jaar gezien dat het bereik van een digitale editie enorm kan zijn en dat we op die manier het verschil kunnen maken voor de carrière van een artiest."

Naast de programma's van Eurosonic en Noorderslag worden op ESNS, dat van 19 tot 22 januari duurt, ook jaarlijks onder meer de Popprijs, het Popstipendium en de Music Moves Europe Awards uitgereikt.