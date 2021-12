Donnell Russell, de manager van R. Kelly, wordt door drie vrouwen aangeklaagd voor zijn aandeel in het misbruik dat de zanger met hen pleegde. Volgens de vrouwen werden ze meerdere malen bedreigd door Russell in de aanloop naar de première van de docuserie Surviving R. Kelly, die in december 2018 uitkwam. Lizette Martinez, Lisa Van Allen en Faith Rogers dienden de aanklacht in bij het Hooggerechtshof in New York. dit meldt Page Six.

Russell zou niet alleen de dames bedreigd en geïntimideerd hebben maar ook hun familie en vrienden. Het doel was te voorkomen dat de docuserie te zien zou zijn. Russell wordt er ook van verdacht een anoniem telefoontje gepleegd te hebben naar de bioscoop waar de première plaatsvond met een valse brandmelding. Hierdoor vond er een evacuatie plaats en werd de première uitgesteld. De zaak over dat incident is nog steeds gaande.

"De vrouwen waren al beschadigd door het misbruik van R. Kelly, maar hebben extra littekens opgelopen door de vele dreigementen aan hun adres en de angstaanjagende situatie in de bioscoop waar hun verhaal eindelijk gehoord zou worden. Wederom werd hen op slinkse wijze het zwijgen opgelegd, wat voor veel verdriet en woede heeft gezorgd", staat in de papieren die bij de rechtbank zijn ingediend.

Jennifer Bonjean, de advocaat van R. Kelly, zegt dat haar cliënt op geen enkele wijze te linken is aan de daden van Russell. "Het zijn slechts beweringen en mocht blijken dat de feiten juist zijn, dan zal het publiek ook horen dat de heer Kelly geen enkele rol heeft gespeeld in het regisseren van intimideren of lastig vallen van individuen door zijn medewerkers."