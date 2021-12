Trevor Noah zal voor het tweede jaar op rij de uitreiking van de Grammy Awards presenteren. De organisatie achter de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen heeft woensdag bekendgemaakt dat de comedian de awardshow op 31 januari aan elkaar praat.

De Daily Show-presentator is blij dat hij de klus weer heeft gekregen. "We hadden het vorig jaar zo naar ons zin. Stel je voor dat er mensen bij waren geweest, dan hadden we nog zoveel meer plezier gehad", zei Noah in CBS Mornings over de uitreiking van vorig jaar, waar geen publiek bij mocht zijn vanwege het coronavirus. "Hopelijk wordt het dit jaar een volledige show."

De 64e uitreiking vindt plaats in de Crypto.com Arena in Los Angeles. De Amerikaanse artiest Jon Batiste is met elf nominaties de grootste kanshebber. Ook Nederlanders Louis Andriessen, Afrojack, Tiësto en Kizzo maken kans.