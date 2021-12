In Nederland neemt Justin Bieber dit jaar de titel van meest beluisterde artiest op Spotify van Snelle over, maar wereldwijd voert Bad Bunny al twee jaar de lijst aan. Binnen onze landsgrenzen is deze reggaetonartiest uit Puerto Rico minder bekend en heeft hij pas een enkele top 40-hit gescoord met samenwerkingen. Wie is Bad Bunny?

Spotify maakt traditiegetrouw in december bekend welke artiesten en nummers er het afgelopen jaar het meest zijn gestreamd, zowel landelijk als internationaal. De verschillen hierin kunnen groot zijn. Bad Bunny komt in Nederland nog niet in de top 25 voor, maar staat wereldwijd met stip op één.

Bad Bunny wordt in 1994 als Benito Antonio Martínez Ocasio geboren in Puerto Rico. Hij begint op zijn veertiende met het schrijven en opnemen van zijn eerste muziek. Van 2013 tot 2016, als hij ook nog in een supermarkt werkt, deelt hij geregeld nummers op Soundcloud. Via dit platform wordt Bad Bunny uiteindelijk ontdekt door een dj die hem een platencontract aanbiedt en in contact brengt met producers. In 2016 heeft hij met Soy Peor zijn eerste hit te pakken.

De stijl van Bad Bunny is een mix van reggaeton, hiphop, trap en pop. Hij rapt zijn teksten voornamelijk in het Spaans en Spanglish, een mix met Engelse woorden. "Ik ben blij dat we in een tijd leven dat ik mijn muziekstijl, taal of cultuur niet hoef aan te passen om ver te kunnen komen", zei hij eerder dit jaar in een interview met Spin.

Hits met internationale samenwerkingen

Hij scoort na zijn debuut verschillende successen op de nog altijd groeiende Spaanstalige markt die grote delen van de wereld bedient. In 2018 verschijnt zijn debuutalbum. Dan bereikt hij ook voor het eerst de top van de Amerikaanse hitlijst met zijn bijdrage aan de single I Like It van Cardi B. Daarop is ook J Balvin, met wie hij nog vaak zal samenwerken, te horen.

Er volgen al snel samenwerkingen met artiesten als Drake en Jennifer Lopez en in 2020 heeft hij een volgende grote, internationale hit te pakken met Un Dia (One Day) met Dua Lipa, Tainy en J Balvin. Hij vervult ook een gastoptreden tijdens de Super Bowl-show van Shakira en Jennifer Lopez.

Nummers over huiselijk geweld en respect voor vrouwen

Inmiddels heeft Bad Bunny vier albums op zijn naam staan die in Spaanstalige gebieden talloze hits voortbrachten. Zijn single DÁKITI met Jhay Cortez werd al meer dan een miljard keer geluisterd op Spotify terwijl veel andere nummers al honderden miljoenen streams per stuk opleverden.

Zelf is hij echter niet zo bezig met de cijfertjes en wil hij vooral zijn platform gebruiken voor dingen die hij belangrijk vindt. Zo spreekt hij zich uit tegen de machocultuur met een nummer over huiselijk geweld (Solo De Mí) en roept hij op tot het respecteren van vrouwen op de dansvloer met Yo Perreo Sola. In de videoclip van dat nummer verkleedt hij zich als vrouw.

"Ik wil vooral dat mensen me onthouden als een eerlijke persoon met een groot hart die zichzelf is. Iets doen dat vertegenwoordigt wie je echt bent, daar gaat het voor mij om", aldus Bad Bunny.