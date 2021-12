De helft van de families van de dodelijke slachtoffers bij het Astroworld Festival heeft geld van Travis Scott voor de uitvaart geweigerd. Rolling Stone meldde dinsdag al dat de nabestaanden van een van de tien doden geen geld wilden zien van de rapper, maar een dag later schrijft het muziekblad dat het in totaal om vijf families gaat.

Scott, de bedenker van het festival in de Amerikaanse stad Houston, had aangeboden de uitvaarten te betalen. De advocaat van de veertienjarige John Hilgert, een van de bezoekers die vorige maand in het gedrang tijdens het evenement overleed, noemt het gebaar "vernederend en ongepast".

Ook de families van de negenjarige Ezra Blount en van Jacob Jurinek, Franco Patino en Axel Acosta (alle drie 21 jaar) hoefden geen bijdrage van de rapper. Hun advocaten laten weten te twijfelen aan de motieven van Scott, omdat hij via een persbericht had laten weten dat hij de uitvaartkosten wilde betalen. Zo wekte hij de indruk dat hij alleen maar "de publieke verontwaardiging wilde wegnemen", zegt de advocaat van Jurinek en Patino.

Scott heeft tientallen aanklachten aan zijn broek hangen vanwege zijn zwaar uit de hand gelopen festival. De rapper wordt onder meer verweten nalatig te zijn geweest omdat hij zijn concert niet snel genoeg zou hebben gestopt toen de menigte in paniek raakte.