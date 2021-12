Britney Spears viert vandaag haar veertigste verjaardag en doet dat na ruim dertien jaar eindelijk weer zonder dat ze onder curatele staat. De zangeres heeft zich al die jaren ingehouden over de strenge regels van haar vader, maar toch gaven songteksten weleens weg hoe het écht met haar ging. NU.nl ontleedt acht nummers, van voor en tijdens het curatorschap, waarin Spears haar eigen toekomst voorspelde en de situatie bezong - of dat nou toeval was of niet.

Lucky (2000) - afkomstig van het album Oops!... I Did It Again

"She's so lucky, she's a star. But she cry, cry, cries in her lonely heart, thinking: if there's nothing missing in my life.

Then why do these tears come at night?"

Al vroeg in haar carrière zingt Spears over de tol van roem. Lucky wordt geschreven door Max Martin, Rami en Alexander Kronlund en geprezen om de boodschap én Spears' zangkunsten. Het nummer gaat over een actrice die ondanks de roem, schoonheid en rijkdom niet gelukkig is en zich eenzaam voelt. In de clip speelt Spears zelf de actrice.

247 Bekijk hier de clip van Britney Spears - Lucky

Everytime (2003) - afkomstig van het album In The Zone

"And everytime I try to fly I fall. Without my wings I feel so small."

Everytime is een extreem persoonlijk nummer van Spears: waar ze voor een groot deel leunt op de schrijfkunsten van anderen, schrijft ze dit nummer samen met Annet Artani zelf. Volgens Artani is het nummer een reactie op Cry Me a River , het nummer dat ex-vriend Justin Timberlake schreef over zijn relatie met Spears, maar de zangeres heeft dit nooit bevestigd.

De tekst van het nummer gaat over een stukgelopen relatie. Het was vooral de clip waar het publiek écht van schrok. De video toont de hysterie van fans en paparazzi waar de zangeres op dagelijkse basis mee te maken heeft. Ook zie je Spears ruziën met haar partner. Uiteindelijk loopt de zangeres de badkamer in en probeert zichzelf van het leven te beroven. De clip laat de gedachten en problemen zien waar de zangeres al zo vroeg in haar carrière mee kampte.

248 Bekijk hier de videoclip van Britney Spears - Everytime

Piece of Me (2007) - afkomstig van het album Blackout

"Well, get in line with the paparazzi who's flipping me off.

Hoping I'll resort to some havoc, end up settling in court.

Now, are you sure you want a piece of me?"

In 2007 krijgt Spears misschien wel de beste recensies in haar carrière voor het album Blackout. In hetzelfde jaar wordt haar persoonlijke leven, en dan vooral haar mentale gezondheid, breed uitgemeten in de roddelpers. Op het door Christian Karlsson, Pontus Winnberg en Klas Ahlund geschreven Piece of Me bezingt Spears hoe haar leven onder een vergrootglas ligt. "Ik ben Miss American Dream sinds mijn zeventiende. Het maakt niet uit of ik op het podium sta of naar de Filipijnen ontsnap; ze zetten nog steeds foto's van mijn achterwerk in de magazines", zingt de zangeres.

190 Bekijk hier de videoclip van Britney Spears - Piece of me

Overprotected (2001) - afkomstig van het album Britney

"I'll tell them what I like, what I want, and what I don't.

But every time I do, I stand corrected."

Opgroeien en onafhankelijk worden zijn belangrijke thema’s op Britney, het derde album van de zangeres. De plaat ging gepaard met een volwassener imago in de videoclips. In meerdere nummers roept ze de wereld op haar te respecteren zoals ze is en haar met rust te laten.

De tweede single Overprotected is hier het meest duidelijke voorbeeld van. Zeker met de curatelesituatie waar ze jaren later mee te maken krijgt, geeft de zin "Ik kan het niet helpen dat ik me zo voel, maar mijn leven is te beschermd" een diepere laag. "Ik heb niemand nodig om mij te vertellen wat ik wil of ga doen met mijn lot. Ik ben helemaal klaar met mensen die me vertellen dat ik anders moet zijn dan ik ben", aldus de zangeres op het door Max Martin en Rami geschreven nummer.

233 Bekijk hier de videoclip van Britney Spears - Overprotected

My Prerogative (2004) - afkomstig van het album My Prerogative

"Everybody's talking all this stuff about me, why don't they just let me live? I don't need permission, make my own decisions. That's my prerogative."

My Prerogative is de vreemde eend in de bijt: het nummer is een cover van de hit van Bobby Brown én staat alleen op een verzamelalbum waarop de grootste hits van Spears tot die tijd opstaan. Toch is de tekst veelzeggend, en aangepast voor de zangeres. Waar Brown nog zingt dat hij geen provisie nodig heeft, zingt Spears dat ze geen toestemming nodig heeft om haar eigen beslissingen te maken. Ook de openingszinnen van My Prerogative (2004) zijn veelzeggend: "Mensen kunnen je alles afnemen, maar nooit je waarheid. De vraag is: kun je de mijne aan?"

248 Bekijk hier de videoclip van Britney Spears - My Prerogative

I Wanna Go (2011) - afkomstig van het album Femme Fatale

"I've been told just what to do with it.

To keep both my hands above the blanket,

when the light's out."

Als Spears in 2011 haar album Femme Fatale uitbrengt, staat ze al ruim drie jaar onder curatele. De single I Wanna Go, geschreven door Max Martin en Shellback, lijkt misschien een oppervlakkig nummer over het (al dan niet seksueel) de beest uithangen voor een nachtje, maar ook hierin valt Spears' drang naar vrijheid te ontdekken.

Zo zingt ze dat haar is verteld haar handen boven de dekens te houden zodra het licht uitgaat. "Ik zou me moeten schamen dat ik even ontlading wil." In een hoorzitting afgelopen juni liet de zangeres weten dat ze door het curatorschap ongewild een spiraaltje heeft en niet zelf kan bepalen of ze zwanger wil worden of niet.

273 Bekijk hier de videoclip van Britney Spears - I Wanna Go

Stronger (2000) - afkomstig van het album Oops!... I Did It Again

"But now I'm stronger than yesterday. Now it's nothing but my way. My loneliness ain't killing me no more. I, I'm stronger than I ever thought that I could be."

Alsof Spears in 2000 al wist in welke situatie ze terecht zou komen, zong ze op Stronger, geschreven door Max Martin en Rami, over hoe ze haar problemen heeft overwonnen en dat ze nu sterker is dan ooit. In het nummer zingt ze zelfs hoe ze nu geen eigendom meer van iemand is - iets wat ze door het curatorschap in zekere zin wel was van haar vader. De zangeres zingt ook: "Jij denkt dat ik het niet red in mijn eentje, maar ik ben sterker dan gisteren. En nu gaat het alleen nog maar zoals ik dat wil."