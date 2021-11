Albert Heijn zal 5.000 euro naar De Voedselbank overmaken. Volgens Henk Westbroek is het een tegemoetkoming omdat het concern ongevraagd een variant had gemaakt op Sinterklaas wie kent hem niet, de hit die de zanger in 1987 met Henk Temmink scoorde.

Het gratis kwartier winkelen dat Henk Westbroek ook zou hebben bedongen gaat echter niet door. In de Middagshow op Radio Veronica vertelt Westbroek dat de supermarktketen de shopsessie te ingewikkeld vond om te organiseren.

"Het is heel jammer", zegt Westbroek in de uitzending. Volgens de zanger zag het concern te veel haken en ogen aan het plan.

Zo was het kiezen van een geschikt tijdstip een probleem evenals het feit dat Westbroek mogelijk te veel chocoladeletters zou meenemen, zo zegt hij. Daardoor zou de desbetreffende winkel met een tekort komen te zitten.