Snelle en Maan zijn met Blijven Slapen verantwoordelijk voor de hit die in 2021 in Nederland het meest beluisterd werd op Spotify. Het nummer had meer streams dan Drivers License van Olivia Rodrigo, dat als tweede eindigde maar wereldwijd het populairste lied van het jaar op de streamingdienst was.

Rodrigo wist de lijst tweemaal te halen, want haar nummer Good 4 U staat op de vijfde plaats, achter Friday van Riton (3) en Stay van Justin Bieber en The Kid LAROI (4). Wat betreft hits van eigen bodem deden verder vooral The Business van Tiësto (6) en Goud van Suzanne & Freek (7) het goed.

Naast het meest beluisterde lied maakte Snelle dit jaar ook het meest gestreamde album: Lars. De zanger en rapper was vorig jaar nog de populairste artiest op Spotify in Nederland, maar moet dat stokje in 2021 doorgeven aan Justin Bieber. De Canadese popster wist dit jaar het grootste totale aantal streams in Nederland binnen te harken. Snelle bleef steken op de negende plaats.

Bieber wordt op de voet gevolgd door rappers Kevin (2), Frenna (3), Lil Kleine (4) en Ronnie Flex (5), die de top vijf compleet maken. Dua Lipa is net als vorig jaar de meest beluisterde vrouwelijke artiest in Nederland. Vorig jaar stond ze op de twaalfde plaats, dit jaar op dertien. De enige andere vrouwelijke soloartiesten die de top 25 wisten te halen, zijn Rodrigo (17), Maan (20) en Billie Eilish (23).

Wereldwijd staat het er wat anders voor. Reggaetonartiest Bad Bunny uit Puerto Rico is net als vorig jaar de meest gestreamde artiest wereldwijd. Bieber staat op de vijfde plaats op die lijst. Opvallend is dat vrouwelijke artiesten het wereldwijd beter lijken te doen dan in Nederland. Zo eindigde Taylor Swift op de tweede plaats en haalden ook Rodrigo en Ariana Grande de top tien.

De meest beluisterde podcast van Nederland is dit jaar Geuze & Gorgels van Monica Geuze en Kaj Gorgels. Man man man, de podcast, die vorig jaar op één stond, eindigde dit jaar op de tweede plek. De top drie wordt compleet gemaakt door de Zelfspodcast.

Meest beluisterde nummers op Spotify in Nederland 1. Snelle & Maan - Blijven Slapen

2. Olivia Rodrigo - Drivers License

3. Riton - Friday (feat. Mufasa & Hypeman) - Dopamine Re-Edit

4. The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay

5. Olivia Rodrigo - Good 4 U

Meest beluisterde nummers op Spotify wereldwijd 1. Olivia Rodrigo - Drivers License

2. Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

3. The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay

4. Olivia Rodrigo - Good 4 U

5. Dua Lipa - Levitating (feat. DaBaby)

Meest beluisterde artiesten op Spotify in Nederland 1. Justin Bieber

2. Kevin

3. Frenna

4. Lil Kleine

5. Ronnie Flex