Het laatste grote kunstproject van de in maart overleden cabaretier Jeroen van Merwijk wordt uitgebracht op cd. Het gaat om een album met nummers uit zijn show Was volgend jaar maar vast voorbij, die hij in 2020 speelde. Het ging om een oudejaarsvoorstelling waarin Van Merwijk door middel van liederen het jaar duidde.

De nummers gaan over alles wat Van Merwijk belangrijk vond, zoals de actualiteit, politiek, de natuur, liefde, het milieu en verlies. Het zou - zonder dat de cabaretier het wist - de laatste voorstelling zijn die hij in het theater speelde. De liedjes zullen na 31 december ook online te beluisteren zijn.

Van Merwijk overleed in maart op 65-jarige leeftijd. Hij maakte vorig jaar bekend dat hij aan darmkanker leed. De cabaretier stond meer dan dertig jaar op het podium en maakte dertien theaterprogramma's. Ook als liedjesschrijver genoot Van Merwijk grote bekendheid. Hij schreef teksten voor artiesten als Hans Dorrestijn, Adèle Bloemendaal, Karin Bloemen en Erik van Muiswinkel.

Voor zijn lied Dat vinden jongens leuk ontving hij in 2006 de Annie M.G. Schmidtprijs. Het nieuws van zijn overlijden leidde tot grote hernieuwde belangstelling voor zijn werk.