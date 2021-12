De negentienjarige Nederlandse zangeres Julia Boschman is de winnaar van het SBS6-programma K2 zoekt K3 en mag zich daarom bij de bekende meidengroep voegen. We kennen K3 van grote hits als Oya lélé, maar hoe ontwikkelde het succes zich eigenlijk na het vertrek van de oorspronkelijke leden Karen Damen, Kristel Verbeke en Kathleen Aerts?

Damen, Verbeke en Aerts worden in 1997 samengebracht door de Vlaamse zanger en producent Niels William met de intentie om de 'Vlaamse Spice Girls' te vormen. Ze doen in 1999 mee aan de voorronde van het Belgische songfestival met het nummer Heyah mama.

De reacties zijn weinig positief en het nummer wordt niet afgevaardigd naar het Eurovisie Songfestival. Toch blijft het 25 weken in de Ultratop 50 staan, de officiële hitlijst van Vlaanderen.

De zangeressen veroveren daarna ook Nederland in snel tempo. Producent William verkoopt K3 in 2002 aan Studio 100. Met hun derde hit Toveren bereiken ze dat jaar voor het eerst de top drie van de Top 40 in Nederland. Een jaar later groeit Oya lélé uit tot hun grootste succes in ons land. In 2005 staan ze op nummer twee met Kuma He.

Ook nummers als I love you baby, Alle kleuren, Oma's aan de top, Blub, ik ben een vis, Tele-Romeo, Je hebt een vriend en Verliefd doen het goed.

De meidengroep presenteert het televisieprogramma De Wereld van K3, brengt negen succesvolle albums uit en staat in totaal elf keer in de Nederlandse hitlijsten. Ook spelen de zangeressen de hoofdrol in meerdere films, waaronder K3 en het magische medaillon, die in 2004 450.000 bezoekers trekt. De zangeressen staan in 2005 twaalf keer in een uitverkocht Ahoy in Rotterdam.

K3 tijdens het afscheid van Kathleen Aerts. K3 tijdens het afscheid van Kathleen Aerts. Foto: ANP

Huisman volgt Aerts op

Kathleen Aerts, de blonde van het drietal, besluit in 2009 de groep te verlaten. Ze wordt na de talentenjacht K2 zoekt K3 opgevolgd door de Nederlandse Josje Huisman.

MaMaSé!, het nummer dat in het programma te horen is, wordt de twaalfde hit van de meidengroep en bereikt de tweede plaats in de Top 40. Het is het enige nummer dat na de nieuwe samenstelling van de groep in de Nederlandse hitlijst staat.

In Vlaanderen zet het hitlijstsucces wel door. Zo staan onder andere Alice in Wonderland, Eyo! en Hallo K3 wekenlang hoog in de Vlaamse hitlijsten.

K3 zoekt K3

In 2015 kondigen Damen, Verbeke en Huisman aan te stoppen met K3. "Op een bepaald moment werd ons, tijdens een gesprek rond planning, gevraagd om ons opnieuw voor een lange periode te engageren", legt Huisman uit aan Het Laatste Nieuws. "Het klopt dat ik gewoon de vraag op tafel heb gegooid: is dat wat we willen? Zijn er niet nog andere dingen die we willen doen?"

Damen en Verbeke gaan mee in het besluit. "We hebben er uren, dagen, weken over verder gepraat en zijn samen tot deze oplossing gekomen, waar iedereen blij mee is", aldus het Nederlandse lid van het trio. Die oplossing is dat de groep in een andere samenstelling doorgaat. Met behulp van het televisieprogramma K3 zoekt K3 worden de Nederlandse Klaasje Meijer en de Vlaamse Hanne Verbruggen en Marthe De Pillecyn gekozen als de opvolgers.

Studio 100-medeoprichter Gert Verhulst vertelt dat hij ervan overtuigd is dat de kwaliteit van de liedjes van K3 doorslaggevend is voor het succes van de groep. "Het niveau is hoog. Je kunt de teksten naast die van de allergrootste Nederlandse tekstschrijvers leggen."

Damen, Verbeke en Huisman tijdens een van hun laatste optredens. Damen, Verbeke en Huisman tijdens een van hun laatste optredens. Foto: ANP

Groep kent nog steeds veel succes in België

Na de finale van de talentenjacht verschijnt in november het nummer 10.000 luchtballonnen. De eerste single van het vers gevormde drietal komt niet verder dan de Tipparade. Ook daarna schopt K3 het niet tot de Nederlandse hitlijsten.

In België heeft de groep wel nog steeds veel succes. Amper een week na de release van Dans van de farao staan ze bovenaan de Ultratop. Dit is de zesde keer aan de top van de hitparade voor Meijer, Verbruggen en Pillecyn. Het gelijknamige album is goed voor een gouden plaat.

Meijer, Verbruggen en Pillecyn als het nieuwe drietal. Meijer, Verbruggen en Pillecyn als het nieuwe drietal. Foto: ANP

Vervanger voor Klaasje

Begin 2021 maakt Meijer bekend dat ze de meidengroep wil verlaten. Opnieuw wordt er gezocht naar een vervanger. Voor de talentenjacht K2 zoekt K3 melden tienduizenden mensen zich aan. Voor het eerst hoeft de opvolger niet noodzakelijk een meisje te zijn.

De Brabantse Julia Boschman wint het programma. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is een droom die uitkomt, ik heb hier zo lang naartoe gewerkt. Ik voel me echt een volmaakt gelukkig mens."

Maandag begon Boschman al met het inzingen van het nieuwe album van K3, dat midden december zal verschijnen. Volgend najaar start hun eerste theatertour.

Deelnemers van K2 zoekt K3. Deelnemers van K2 zoekt K3. Foto: Studio 100

Studio 100 ziet K3 steeds populairder worden

Studio 100 geeft aan dat het bedrijf een stijgende lijn ziet in de populariteit van K3. "We hebben een mooie graadmeter van het succes van K3 vanuit de streamingcijfers van Spotify", vertelt een woordvoerder desgevraagd aan NU.nl.

"We hebben die cijfers de laatste jaren alleen maar zien stijgen. Deze stijging is sinds de start van het programma K2 zoekt K3 in een stroomversnelling gekomen, waarbij de fans gelijk verdeeld blijven tussen België en Nederland."