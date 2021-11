Leo Blokhuis gaat een muziekprogramma over de Koude Oorlog maken. In Soundtrack van de Koude Oorlog laat de muziekkenner horen hoe popmuzikanten in de jaren zeventig en tachtig omgingen met de spanningen tussen het Oosten en het Westen en de dreiging van een kernoorlog.

Samen met Ellen ten Damme en Ruben Hein gaat Blokhuis op zoek naar protestsongs en de verhalen daarachter. Ook gaat de zestigjarige presentator voor het eerst sinds de val van de Berlijnse Muur terug naar Berlijn.

De Koude Oorlog was de inspiratiebron voor hits als 99 Luftballons van de Duitse zangeres Nena en Wind of Change van de Duitse band The Scorpions. In Nederland had Klein Orkest een hit met Over De Muur en Doe Maar met De Bom.

Klein Orkest-zanger Harry Jekkers schreef Over De Muur voor de grote antikernwapendemonstratie in 1983 op het Malieveld.

Soundtrack van de Koude Oorlog wordt op zaterdag 1 januari uitgezonden op NPO2.