Maan staat op 16 december 2022 voor het eerst met een eigen concert in de Ziggo Dome en daarmee wordt een grote droom werkelijkheid. Toen haar team de grootste show van haar carrière voorstelde, kon ze het zelf nog niet geloven, vertelt ze aan NU.nl.

"Ongeveer een half jaar geleden werd er voor het eerst over de Ziggo Dome gesproken. Ik zei: 'Haha, supergrappig, maar dat gaat niet gebeuren, hoor'", vertelt de 24-jarige zangeres. "Mijn team gaf echter niet op en vroeg me er serieus over na te denken. Zij gaven mij het vertrouwen dat ik dit kan doen, maar ergens wilde ik deze grote droom ook nog even bewaren. Maar toen besefte ik dat het ook zomaar eens nu of nooit zou kunnen zijn en ik wil het zo graag eens meemaken."

De Ziggo Dome is extra speciaal voor Maan, omdat ze er ook geregeld als bezoeker komt. "Ik heb er veel van mijn eigen idolen gezien en beeldde me dan vaak in hoe het zou zijn om er zelf eens te staan. Ik vind het heel spannend. Ik kan me best onzeker voelen over hoeveel mensen er zullen komen, maar gelukkig heb ik nog een jaar om door te groeien en mezelf klaar te stomen."

Maan weet al van zichzelf dat de aanloop naar het concert gepaard zal gaan met veel zenuwen. "Hoe langer ik iets van tevoren weet, hoe zenuwachtiger ik word, dus dit wordt nog een lang jaar, haha. Maar zodra ik weet dat alles onder controle is en de show goed in elkaar zit, geeft dat ook wel weer rust."

De zangeres vervolgt: "Er moet voor iedereen iets in de show zitten. Ik zie nu al bij mijn concerten dat er kinderen komen met hun ouders en opa's en oma's. Het is voor mij belangrijk dat het een mooie herinnering voor hen samen wordt. En natuurlijk wil ik met ze kunnen vieren dat we tegen die tijd hopelijk weer samen kunnen zijn en volop kunnen leven."