Gert Verhulst vindt het onzin dat zijn productiehuis Studio 100 de kans om K3 diverser te maken zou hebben gemist. Afgelopen week kwam vooral vanuit Vlaanderen kritiek omdat alle mannelijke kandidaten van K2 zoekt K3, waarin werd gezocht naar een opvolger voor de vertrokken Klaasje Meijer, al voor de finale waren afgevallen.

Volgens Verhulst is de vraag of het te vroeg was voor een jongen in K3 irrelevant. "Als je vandaag een enquête doet onder duizend Vlamingen en Nederlanders, zal een grote meerderheid een meisje verkiezen, daar ben ik zeker van. Is dat omdat we er nog niet 'klaar' voor zijn? Nee, dat is omdat we al jaren van K3 houden en dat is nu eenmaal een meisjesgroep. Dat heeft met tijdsgewrichten of diversiteitsdiscussies allemaal niets te maken", zegt de Studio 100-baas tegen Het Laatste Nieuws.

"Niet wij, maar de getalenteerde jongens, de gekleurde moslimmeisjes en de non-binaire zang- en danswonderen in Vlaanderen en Nederland hebben hun afspraak met de geschiedenis gemist."

Verhulst zou de oproep voor een opvolger bewust breed (m/v/x) hebben gehouden. "Dat was geen pr-stunt, dat was gemeend", legt hij uit. "Toen ik even later zag dat de mannelijke kandidaten een groep vertegenwoordigden van ongeveer 10 tot 15 procent, wist ik als nuchter mens dat de kans groot zou zijn dat we opnieuw een meisje zouden verwelkomen in K3. Dat is simpele statistiek."

De finale van K2 zoekt K3 werd zaterdagavond gewonnen door de Nederlandse Julia Boschman.