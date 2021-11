Het nieuwe album van Adele is vrijdag binnengekomen op nummer één in de Album Top 100. Het album met de titel 30 is daarnaast ook het bestverkochte album in Nederland in de eerste week na release van de afgelopen drie jaar.

Het album verscheen exact zes jaar na haar laatste album 25. De Britse zangeres schreef 30 naar eigen zeggen na de meest turbulente periode uit haar leven.

In oktober verscheen de eerste single van het album, Easy On Me, die inmiddels ruim 328 miljoen keer is gestreamd. Het was de eerste nieuwe muziek van Adele sinds Water Under The Bridge uit 2016.

Deze week werd op NPO3 One Night Only TV Special uitgezonden, waarin de zangeres voor het eerst nummers van 30 ten gehore bracht. In de Verenigde Staten was de concertregistratie het best bekeken entertainmentprogramma van 2021.

Dinsdag werd bekend dat van 30 in drie dagen tijd al meer dan een half miljoen exemplaren in de Verenigde staten waren verkocht en dat het daarmee daar nu al het bestverkochte album van het jaar is. Adeles vorige drie albums, 19 (2008), 21 (2011) en 25 (2015) scoorden ook al een eerste plek in Nederland.