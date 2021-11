Elke vrijdag ververst muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Mart Hoogkamer - Neem Er Één Van Mij

Mart Hoogkamer wist dit jaar de zomerhit te scoren met zijn aanstekelijke single Ik Ga Zwemmen. Het nummer is inmiddels al meer dan 23 miljoen keer beluisterd op Spotify. Hoog tijd voor een opvolger. De nieuwe single van de volkszanger heet Neem Er Één Van Mij. De 23-jarige Hoogkamer was eerder deze week al te gast bij Jinek, waar hij het nummer voor het eerst live speelde.

Bilal Wahib & Kraantje Pappie - 1%

Even leek het erop dat de carrière van Bilal Wahib verleden tijd was (nadat hij in een livestream op Instagram een minderjarige jongen vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien), maar de zanger, rapper en acteur heeft zich weten te herpakken. Hij heeft vrijdag zijn debuutalbum El Mehdi uitgebracht. Op de plaat zijn hits als Tigers en 501 te vinden, maar ook de nieuwe single Streken Van Een Duivel en 1%, een samenwerking met Kraantje Pappie. Ook Boef, Bizzey, Big2 en Frenna zijn op het album te horen.

Duncan Laurence - Wishes Come True

Duncan Laurence had altijd al de wens om eens een kerstliedje te schrijven. Die wens is nu in vervulling gegaan met de single met de toepasselijke titel Wishes Come True. De zanger schreef het nummer samen met zijn verloofde Jordan Garfield en zangeres Judy Blank. "Mensen zeiden meteen: die markt is wel heel lastig hoor, daar kom je bijna niet tussen. Maar ik wil de gok toch wagen", vertelt hij in gesprek met NU.nl over zijn keuze voor een kerstsingle. "Ik vind het vooral heel leuk dat ik straks met Kerst eens mijn eigen liedje kan zingen."

Kris Kross Amsterdam, Sigourney K & Antoon - Vluchtstrook

Kris Kross Amsterdam staat inmiddels bekend om hun samenwerkingen met bekende Nederlandse artiesten. Het dj-trio werkte in de afgelopen jaren al samen met Maan, Tabitha, Rolf Sanchez, Emma Heesters, Lil Kleine, Bilal Wahib en Nielson. Met hun nieuwe release mogen ze ook Antoon, bekend van de hit Hyperventilatie, en Sigourney K, die succes boekte met Vreemde Voor Mij, aan dit lijstje toevoegen. De gezamenlijke single Vluchtstrook werd afgelopen oktober geschreven. "We zijn zo enthousiast dat we niet tot het nieuwe jaar willen wachten", zeggen ze over de snelle release.

Years & Years & Galantis - Sweet Talker

Years & Years, voorheen een synthpoptrio, maar sinds dit jaar het soloproject van zanger Olly Alexander, heeft een nieuwe single klaar. Na het uitbrengen van de nummers Starstruck en Crave is nu Sweet Talker, een samenwerking met Galantis, verschenen. Dit Zweedse muziekduo kun je kennen van hits als Runaway (U & I) en No Money. Years & Years brengt op 7 januari 2022 het derde album Night Caller uit, het eerste sinds Alexander solo is gegaan.

Trijntje Oosterhuis & Metropole Orkest - A Thousand Things That Were You

Trijntje Oosterhuis heeft vrijdag haar album Everchanging Times uitgebracht. Het is de derde keer dat de zangeres een plaat opneemt die volledig bestaat uit nummers geschreven door pianist en componist Burt Bacharach. Het album werd samen met het Metropole Orkest opgenomen. Het proces begon al in de zomer van 2019. "Maandenlang liedjes door mijn handen en oren laten gaan, zo veel keuzes moeten maken, maar daartegenover staan zo veel prachtige pieken", laat Oosterhuis via Instagram weten.

