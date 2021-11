K3-zangeres Marthe De Pillecyn is besmet met het coronavirus en moet daarom zaterdag verstek laten gaan bij de livefinale van het SBS6-programma K2 zoekt K3.

"Marthe heeft corona, maar stelt het goed", laat Studio 100-baas Gert Verhulst weten aan Gazet van Antwerpen. "De show gaat gewoon door en de besmetting van Marthe zal geen invloed hebben op de verkiezing. Het programma zal er alleen visueel een beetje anders uitzien."

Tijdens de finale wordt bekend of Amy, Celester, Diede of Julia het nieuwe K3-lid wordt en daarmee de opgestapte Klaasje Meijer opvolgt. Kijkers in zowel Nederland als België kunnen tijdens de finale voor het eerst hun stem uitbrengen.

Voor de talentenjacht hadden zich tienduizenden mensen aangemeld.