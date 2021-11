Festival Down The Rabbit Hole heeft donderdag de eerste headliners voor de editie van 2022 bekendgemaakt. Op de lijst met 32 tot nu toe bevestigde acts staan onder meer Gorillaz, The War On Drugs en Disclosure.

Gorillaz en Disclosure keren weer terug in de line-up. Beide acts zouden eigenlijk al in 2021 op het festival spelen. Ook onder meer Haim, Moderat en Spinvis maken hun opwachting op het festival in Beuningen, dat plaatsvindt van 1 tot en met 3 juli.

De vorige twee edities van het festival konden door de coronacrisis niet doorgaan. Mensen die in 2020 of 2021 een kaartje hadden gekocht, krijgen toegang tot een exclusieve voorverkoop.

Tickets die daarna nog over zijn, gaan op 4 december in de verkoop.