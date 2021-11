Tijdens de bekendmaking van de Grammy-nominaties springt één naam eruit: die van Jon Batiste. De 35-jarige artiest is elf keer genomineerd, maar zijn gezicht is (nog) niet bekend in Nederland. Wie is hij en waar kunnen we hem al van kennen?

Batiste groeide op in de Amerikaanse staat Louisiana en leerde op jonge leeftijd piano spelen. Hij speelde veel muziek uit bekende games na. Op zijn zeventiende bracht hij zijn debuutalbum uit met daarop pianomuziek. Ook volgde Batiste een opleiding aan de gerenommeerde kunst- en muziekschool Juilliard in New York.

Zijn concertdebuut maakte hij in 2007 op 21-jarige leeftijd in het Amsterdamse Concertgebouw. De muzikant verbleef langere tijd in Nederland en gaf ook een reeks workshops aan jongeren in achterstandswijken. Naar aanleiding van het optreden in Amsterdam werd hij uitgenodigd om in de prestigieuze Carnegie Hall in New York op te treden.

Batiste staat niet alleen solo op het podium, hij vormt ook samen met twee oud-studiegenoten de band Stay Human. Hun debuutalbum werd in zijn geheel opgenomen in de metro van New York, voor Batiste een manier om verbinding met zijn publiek te zoeken. In 2014 werden ze uitgenodigd om op te treden in het tv-programma The Colbert Report van Stephen Colbert.

Dat leidde tot een klus waar kijkers van The Late Show with Stephen Colbert Batiste wellicht van kennen: daar is hij sinds 2015 leider van de muziekband, die mede wordt gevormd door Stay Human. Batiste zong tijdens de opnames met artiesten als John Legend, Billy Joel en Will Smith.

Jon Batiste en zijn vriendin Suleika Jaouad, met wie hij ruim tien jaar samen is. Jon Batiste en zijn vriendin Suleika Jaouad, met wie hij ruim tien jaar samen is. Foto: BrunoPress

Muzikant, acteur, directeur

Opvallend aan Batiste is dat hij werkzaam is in allerlei takken van media en cultuur. Zo is hij verantwoordelijk voor alle publicaties over muziek die verschijnen op het Amerikaanse mediaplatform The Atlantic en is hij creatief directeur van het National Jazz Museum in Harlem. Ook acteert hij: Batiste speelde een rol in de serie Treme, naast acteurs als de Nederlander Michiel Huisman.

Maar het meeste succes behaalt hij met zijn muziek, die valt in het genre jazz en r&b. In 2018 en 2020 wordt de muzikant al genomineerd voor een Grammy, maar hij weet alle drie de nominaties niet te verzilveren.

De kans zit er dik in dat Batiste dat dit jaar wel lukt, de zanger is met muziek van zijn vijfde album WE ARE elf keer genomineerd. Het zou de tweede keer binnen een jaar zijn dat hij een van de meest prestigieuze (muziek)prijzen ter wereld wint. Eerder in 2021 sleepte Batiste al een Oscar binnen voor de muziek die hij componeerde voor de Pixar-animatie Soul.

"God heeft ons twaalf muzieknoten gegeven", zei Batiste in zijn Oscar-dankspeech. "Het zijn dezelfde twaalf noten die Duke Ellington had, die Bach had, die Nina Simone had. Ik ben God dankbaar voor die twaalf noten."