Jon Batiste is de grote favoriet bij de uitreiking van de Grammy Awards in januari 2022. De zanger en muzikant heeft elf nominaties in de wacht gesleept, zo werd dinsdagavond bekendgemaakt in een livestream van de organisatie van de muziekprijzen.

Naast Batiste maken ook Justin Bieber, Doja Cat en H.E.R. grote kans op een prijs. Zij sleepten acht nominaties in de wacht. Ook Olivia Rodrigo is een belangrijke kanshebber. De achttienjarige Drivers License-zangeres brak pas dit jaar door, maar scoorde nominaties in de vier belangrijkste categorieën.

Batiste maakt kans op prijzen in onder meer de categorie album van het jaar. Hij won eerder dit jaar een Oscar voor beste soundtrack; de zanger verzorgde muziek voor de Pixar-film Soul. De artiest was ook een van de presentatoren van de Grammy-nominaties, evenals Songfestival-winnaar Maneskin.

Ook enkele Nederlandse artiesten zijn genomineerd voor de gerenommeerde muziekprijs. Zo maakt Afrojack kans in de categorie beste dancenummer met Hero, een samenwerking met David Guetta, en is Tiësto genomineerd met The Business.

De eerder dit jaar overleden Nederlandse componist Louis Andriessen maakt postuum kans op een Grammy Award. Hij is genomineerd in de categorie Best Contemporary Classical Composition met het album Andriessen: The Only One, dat het Los Angeles Philharmonic Orchestra van zijn werk maakte.

JAY-Z is driemaal genomineerd en heeft nu de meeste Grammy-nominaties in de muziekgeschiedenis. De rapper kwam in totaal 83 keer in aanmerking voor de prijzen. Dit record deelde hij eerder nog met producer Quincy Jones, die tachtig nominaties op zijn naam heeft staan.

ABBA sleepte zijn eerste Grammy-nominatie ooit binnen. De Zweedse popgroep, die al bijna vijftig jaar bestaat, kreeg deze voor zijn single I Still Have Faith In You. Het nummer kwam onlangs uit.

Prijzen eind januari uitgereikt

Vlak voor de bekendmaking van de nominaties werd door de organisatie meegedeeld dat de vier belangrijkste categorieën, waaronder liedje van het jaar, voortaan tien genomineerden krijgen in plaats van acht. Dit besluit is genomen omdat veel soortgelijke andere muziekprijzen ook tien genomineerden per categorie hebben.

The Weeknd maakte vorig jaar bekend niet meer mee te willen dingen naar de prijzen, omdat de organisatie volgens hem corrupt is. Hij werd vorig jaar niet genomineerd, hoewel zijn album After Hours een groot succes werd en ook door recensenten lovend werd ontvangen. Ondanks het besluit van de artiest is hij dit keer wel driemaal genomineerd, al gaat het wel om drie samenwerkingen met artiesten en niet om muziek die hij solo heeft gemaakt.

De 64e uitreiking van de Grammy Awards vindt op 31 januari 2022 plaats in het STAPLES Center in Los Angeles. Er worden prijzen uitgereikt in meer dan tachtig categorieën. Platen uitgebracht tussen 1 september 2020 en 30 september 2021 zijn verkiesbaar.

Vorig jaar vond de uitreiking na verschillende keren te worden uitgesteld uiteindelijk plaats in maart. Onder anderen Taylor Swift, Beyoncé, Billie Eilish en Harry Styles gingen toen met een prijs naar huis.