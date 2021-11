De Grammy Awards, de belangrijkste muziekprijzen van de Verenigde Staten, worden op 31 januari 2022 weer uitgereikt. NU.nl zet de genomineerden in de grootste categorieën voor je op een rij.

Record of the year

ABBA - I Still Have Faith in You

Jon Batiste - Freedom

Tony Bennett & Lady Gaga - I Get A Kick Out of You

Justin Bieber & Daniel Caesar, Giveon - Peaches

Brandi Carlile - Right on Time

Doja Cat & SZA - Kiss Me More

Billie Eilish - Happier Than Ever

Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

Olivia Rodrigo - Drivers License

Silk Sonic - Leave the Door Open

Song of the year

Ed Sheeran - Bad Habits

Alicia Keys & Brandi Carlile - A Beautiful Noise

Olivia Rodrigo - Drivers License

H.E.R. - Fight for You

Billie Eilish - Happier Than Ever

Doja Cat & SZA - Kiss Me More

Silk Sonic - Leave the Door Open

Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

Justin Bieber & Daniel Caesar, Giveon - Peaches

Brandi Carlile - Right on Time

Album of the year

Jon Batiste - We Are

Tony Bennett & Lady Gaga - Love for Sale

Justin Bieber - Justice

Doja Cat - Planet Her

Billie Eilish - Happier Than Ever

H.E.R. - Back of My Mind

Lil Nas X - Montero

Olivia Rodrigo - Sour

Taylor Swift - Evermore

Kanye West - Donda Zie ook: Wie is Jon Batiste, die elf keer is genomineerd voor een Grammy?

Best new artist

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Best solo pop performance

Justin Bieber - Anyone

Brandi Carlile - Right on Time

Billie Eilish - Happier Than Ever

Ariana Grande - Positions

Olivia Rodrigo - Drivers License

Best popduo/groep performance

Tony Bennett & Lady Gaga - I Get A Kick Out of You

Justin Bieber & Benny Blanco - Lonely

BTS - Butter

Coldplay - Higher Power

Doja Cat & SZA - Kiss Me More

Uitreiking

De 64e uitreiking van de Grammy Awards vindt op 31 januari 2022 plaats in het STAPLES Center in Los Angeles. Er worden prijzen uitgereikt in meer dan tachtig categorieën. Platen uitgebracht tussen 1 september 2020 en 30 september 2021 zijn verkiesbaar.