Adele weet na zes jaar afwezigheid nog steeds meer albums te verkopen dan haar concurrentie. De zangeres heeft met haar plaat 30 na drie dagen al meer exemplaren verkocht in de Verenigde Staten dan elk ander album dit jaar, meldt Billboard.

Het best verkopende album van het jaar in de Verenigde Staten was tot nu toe evermore van Taylor Swift. Die eind 2020 uitgebrachte plaat ging dit jaar 462.000 keer over de toonbank. Adele verkocht in drie dagen tijd een half miljoen stuks van 30. Swift, die een week eerder Red (Taylor's Version) uitbracht, verkocht daar in een week tijd 369.000 exemplaren van.

Adeles 30 weet ook in Groot-Brittannië, waar ze vandaan komt, de concurrentie ver achter zich te laten. Ze verkocht daar tot nu toe 167.000 exemplaren - meer dan de rest van de top 40 bij elkaar.

Adele zette met haar vorige albums 21 en 25 ook al diverse records neer. 25 werd in 2015 in enkele dagen zelfs meer dan twee miljoen keer verkocht in de VS. De zangeres bracht het album destijds eerst alleen fysiek uit. Adele heeft 30 wel meteen beschikbaar gemaakt op de streamingplatforms.

Ze wist vrijdag, op de releasedag, echter niet een Spotify-record van Swift te breken: zij is sinds vorige week de vrouwelijke artiest met het meest beluisterde album in een dag tijd. Daarbij moet wel aangetekend worden dat Red (Taylor's Version) 28 nummers bevat en Adeles 30 slechts 12.