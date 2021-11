Platenlabel Top Notch deelt de eerste beelden van het debuutalbum van Bilal Wahib op Instagram. De 22-jarige artiest werd eerder dit jaar aangehouden op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno, nadat hij een minderjarige jongen op Instagram had gevraagd zijn geslachtsdeel te laten zien.

"Wie is ready voor het debuutalbum van Bilal?", schrijft Top Notch bij de video. Het is nog niet bekend wanneer dit album uitkomt.

Wahib kreeg het flink te verduren in de media. Programma's met hem werden geannuleerd of offline gehaald, hij kreeg een levenslang Instagram-verbod opgelegd en verschillende radiozenders boycotten zijn muziek. In het programma Op1 bood hij excuses aan voor zijn actie.

Sinds de ophef had Wahib op muzikaal vlak niets meer van zich laten horen. In augustus maakte hij zijn comeback met het nummer Paranoia. Zijn debuutalbum was dit voorjaar "al een beetje af", vertelde hij eerder aan RTL Boulevard. Vanwege het incident is het echter even blijven liggen.