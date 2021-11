Mariah Carey, Wham! en Chris Rea zijn al jaren niet meer weg te denken uit klassieke kerstlijsten, maar een grote nieuwe kersthit blijft uit. Duncan Laurence gaat toch proberen het winterse gevoel aan te wakkeren met een nieuw kerstliedje, omdat hij altijd al een kerstnummer heeft willen maken.

"Het is altijd al een wens van me geweest, ik ben dol op Kerstmis en dat gevoel van bij elkaar zijn. Mensen zeiden meteen: die markt is wel heel lastig hoor, daar kom je bijna niet tussen. Maar ik wil de gok toch wagen. Ook omdat ik het een beetje zie als een cadeautje aan mijn fans, een kerstkaartje. Het hoeft geen succes te worden, ik vind het vooral heel leuk dat ik straks met Kerst eens mijn eigen liedje kan zingen", aldus de zanger in gesprek met NU.nl.

Op Wishes Come True zingt Laurence, die in 2019 met Arcade het Eurovisie Songfestival won en inmiddels in binnen- en buitenland een succesvolle carrière heeft, over een romantische date in de sneeuw. Het nummer is verhalend geschreven. "Het moet voelen alsof je een kerstfilm aanzet. Dat je voor je ziet hoe twee mensen op een kerstdate gaan en dat ze elkaar misschien wel ontmoeten onder de mistletoe."

Het nummer wijkt iets af van wat we van Laurence gewend zijn, zo vindt hij zelf ook. "Ik schrijf meestal vanuit een emotionele kant, bijna een beetje depressief, haha. Dat gevoel wilde ik nu niet. Ik wilde het licht houden, dat je denkt: hè ja, lekker, ik krijg er een warm gevoel van. Daarom zijn we ook gaan kijken naar een meer verhalende manier van vertellen en dat je iemand toespreekt. Dan trek je mensen er meteen in mee en zie je ook helemaal voor je hoe die twee met elkaar gaan wandelen."

Op zijn manier doen

De klassieke kerstelementen sneeuw, de mistletoe en sleigh bells, komen voorbij in tekst en de muziek. Toch heeft Laurence de klassiekers, zoals die van de eerder genoemde artiesten, niet als inspiratie gebruikt. "Nee, helemaal niet. Ik wil niet luisteren naar andere nummers, dat doe ik nooit in het schrijfproces. Ik wil dat de muziek en de ideeën van mezelf zijn."

"Dat ik het op mijn manier doe, net als Coldplay (met het nummer Christmas Lights uit 2010, red.) deed: het is wel een kerstliedje, maar het is ook heel duidelijk een liedje van die band. Dat gevoel wilde ik ook: dat je dat nostalgische dat ik er vaak in heb zitten terughoort, maar dat het ook verrast omdat je ineens sleigh bells erdoorheen hoort."

Dat het nummer in één keer wereldwijd wordt uitgebracht, is een spannend onderdeel van de release van Wishes Come True. Laurence heeft in Europa een hit gescoord met Arcade en ongeveer een half jaar later met hetzelfde nummer ook in de Verenigde Staten. Daardoor lag er al een heel album klaar toen ze in de VS voor het eerst van hem hoorden. "Arcade heeft het daar supergoed gedaan, ik kreeg zoveel toffe reacties. Maar het was ook gek, want in Europa kende iedereen het al en in de VS begon het toen weer opnieuw. Ik ben heel benieuwd hoe de reacties zijn als iedereen het tegelijk kan horen. Ik hoop dat mijn fans in ieder geval blij zijn."