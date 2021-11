Rob de Nijs wil misschien nog een laatste album maken. Dat vertelt de 78-jarige zanger, die aan de ziekte van Parkinson lijdt, in gesprek met De Telegraaf.

Ook geeft de artiest aan dat hij na zijn afscheidsconcert in Nederland echt niet meer terugkeert op het podium. Die show staat gepland voor het voorjaar van 2022.

"Live optreden zit er daarna voor mij niet meer in. Maar misschien neem ik nog wel een keer een album op. Zingen doet me goed heb ik de afgelopen weken in de aanloop naar dit concert gemerkt. Het is wat ik het liefst doe en de verwachting is dat juist mijn stem door de ziekte onaangetast zal blijven."

De Nijs nam zondagavond afscheid van zijn Belgische fans met een optreden in het Sportpaleis Antwerpen. De show droeg de naam 't is Mooi Geweest. De zanger werd op het podium ondersteund door Vlaamse artiesten als Eva De Roovere en Günther Neefs.