K-popgroep BTS heeft zondagavond bij de uitreiking van de American Music Awards heeft de belangrijkste prijs gewonnen, die voor artiesten van het jaar. De Zuid-Koreanen wonnen ook de awards voor best popgroep en beste poplied, voor hun nummer Butter.

Olivia Rodrigo mocht tijdens de ceremonie in Los Angeles de prijs voor beste nieuwe artiest ophalen, en Lil Nas X werd daar de winnaar van de prijs voor beste videoclip. De award voor beste gospelartiest ging naar Kanye West.

Voor de uitzending werden de prijzen voor beste hiphopartiesten al bekendgemaakt. Megan Thee Stallion won beste hiphopalbum voor Good News en de prijs voor beste hiphopartiest. Drake ging er met de mannelijke tegenhanger van die laatste award vandoor. SZA en The Weeknd wonnen de prijs voor beste r&b-artiesten.

Doja Cat viel drie keer in de prijzen. Ze won de award voor beste samenwerking voor het nummer Kiss Me More met SZA, de prijs voor beste r&b-album voor Planet Her en de award voor beste vrouwelijke r&b-artiest.

Taylor Swift breekt record

Tijdens de pre-show van de American Music Awards werden Taylor Swift en Ed Sheeran al gekroond tot beste mannelijke en vrouwelijke popster.

Daarmee brak Swift het record voor de meeste gewonnen AMA's ooit, dat overigens al op haar naam stond.

Luke Bryan en Carrie Underwood wonnen de awards voor beste countryartiesten.

Tiësto grijpt naast prijs

De Bredase dj Tiësto heeft zijn nominatie voor een American Music Awards zondag niet verzilverd. Hij legde het in de categorie beste dance-artiest af tegen Marshmello.

Naast Tiësto en Marshmello waren ook David Guetta, Illenium en Regard genomineerd in de categorie. Marshmello ging er in 2018 en 2019 ook al vandoor met een American Music Award.

Guetta won de prijs in 2012, toen er voor het eerst een categorie voor dj's was. Andere winnaars van de dj-award bij de AMA's waren Avicii, Calvin Harris en The Chainsmokers.