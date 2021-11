De ruzie tussen Drake en Ye lijkt definitief bijgelegd. Nadat de rappers eerder deze maand al samen waren gespot bij onder meer het huis van Drake, is er nu de bevestiging dat de twee volgende maand samen optreden bij een benefietconcert.

Het concert waar de twee voormalige rivalen met elkaar gaan optreden is een benefiet voor de Amerikaanse gevangene Larry Hoover. Hoover is een bekende bendeleider uit Chicago die sinds 1997 een levenslange gevangenisstraf uitzit voor betrokkenheid bij een moord uit 1973. De zeventigjarige stelt vanuit de gevangenis inmiddels al jaren geweld onder bendes aan de haak en maakte zich ook hard voor onderwijs voor jonge bandleden. Veel mensen vinden daarom dat hij genoeg gestraft is en een tweede kans verdient. De rappers steunen deze mensen, waaronder ook de zoon van Hoover, en willen daarom bijdragen aan vervroegde vrijlating van Hoover.

"Ik geloof dat dit evenement niet alleen bewustzijn zal brengen voor onze zaak, maar ook aan mensen overal zal bewijzen hoeveel meer we kunnen bereiken als we onze trots opzij leggen en samenkomen", zei Ye volgens verschillende Amerikaanse media in een verklaring. Ook Drake deelde de aankondiging op Instagram en plaatste daar een 'fingers crossed'-emoji bij.

Het benefietconcert Free Larry Hoover op 9 december wordt voor Drake het eerste openbare optreden na zijn optreden op het festival Astroworld, begin november. Bij dit feest in Houston kwamen tien mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond in het gedrang op het veld.