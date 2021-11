De vervanger van Klaasje Meijer in K3 wordt geen man. In de halve finale van het televisieprogramma K2 zoekt K3 moesten de laatste zangers die nog in de race waren het veld ruimen, melden Belgische media.

Nog vier vrouwen maken kans op een plek in de zanggroep. Drie van hen komen uit Nederland.

Toen Meijer in februari haar vertrek aankondigde, stelde Studio100-baas Gert Verhulst dat haar vervanger niet per se een vrouw hoefde te zijn. Van iedereen die zich heeft aangemeld is 40 procent man.

De talentenjacht wordt ook door SBS6 uitgezonden, maar in Nederland is de halve finale pas vrijdag te zien. Volgende week zaterdag wordt de finale wel gelijktijdig in België en Nederland uitgezonden.