De kerstconcerten van André Rieu mochten volgens hem van de regering wel doorgaan, maar het voelde vanwege de volle ziekenhuizen niet goed. Aan tafel bij talkshow Op1 vertelt de wereldberoemde violist vrijdagavond over het besluit om de concerten in het Maastrichtse MECC toch af te zeggen.

"Ik mocht ze eigenlijk doen, maar het ziekenhuis ligt 100 meter van het MECC af en daar zeggen ze allemaal: doe het niet. Dus daarom heb ik ze afgezegd", zegt Rieu. "Eigenlijk mocht ik het doen, maar dat kan toch helemaal niet."

De drie shows werden - net als vorig jaar - vanwege de coronacrisis geannuleerd. Rieu moest ook al enkele buitenlandse optredens verplaatsen, maar heeft begin december nog wel vier shows in Lissabon in zijn agenda staan. De shows in Maastricht zijn verplaatst naar volgend jaar. Op de concerten zouden in totaal 36.000 mensen afkomen.