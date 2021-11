Duncan Laurence brengt voor de eerste keer een kerstlied uit. De winnaar van het Eurovisie Songfestival van 2019 komt op 26 november met het nummer Wishes Come True.

De zanger deelt op zijn socialemediakanalen een link naar de 'pre-save'-pagina van Spotify van het nieuwe nummer. Luisteraars die het nummer alvast in hun lijst opslaan, maken kans op een persoonlijk kerstbericht van de zanger, zo wordt beloofd.

Duncan Laurence is niet de eerste songfestivalwinnaar die met een kerstlied komt. Zo bracht bijvoorbeeld Måns Zelmerlöw, die het liedjesfestijn in 2015 namens Zweden won, vorig jaar het nummer Alone on Christmas Eve uit. Ook maakte Zelmerlöw eerder een volledig kerstalbum, net als songfestivallegende Johnny Logan.