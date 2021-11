ABBA staat nog steeds bovenaan in de Album Top 100. De Zweedse popgroep kwam de lijst vorige week op de eerste plek binnen met Voyage, het eerste nieuwe album in ruim veertig jaar tijd, en weet die positie een week later te behouden.

Een plekje aan kop van de charts is het wereldberoemde viertal niet vreemd. Ook met de vorige vijf studioalbums stond ABBA bovenaan de Album Top 100. De laatste keer was in 1981, met The Visitors.

De kans is echter groot dat de groep de nummer 1-notering volgende week moet afstaan aan Adele. De Britse zangeres heeft vrijdag haar langverwachte vierde album 30 uitgebracht. Al haar vorige platen voerden de hitlijsten aan.

Ed Sheeran staat net als vorige week op de tweede plek met = (Equals). Taylor Swift is de nieuwe nummer drie met Red (Taylor's Version).