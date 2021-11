De kaarten voor de drie afscheidsconcerten die Kensington volgend jaar september in de Ziggo Dome geeft, waren vrijdagmiddag binnen een half uur uitverkocht. De band heeft nu een extra concert op 1 september toegevoegd. De verkoop daarvoor is inmiddels gestart.

"Kaarten voor onze shows in Ziggo Dome op 2, 3 en 4 september verkopen ontzettend snel uit", schrijft de band op Instagram. "We zijn verheugd om aan te kondigen dat we op 1 september 2022 weer een extra show hebben toegevoegd!"

Kensington stopt volgend jaar na vijftien jaar in de huidige samenstelling. Zanger Eloi Youssef maakte vorige week bekend uit de groep te stappen. De reden is een verschil in toekomstvisie.

De andere bandleden - Jan Haker, Casper Starreveld en Niles Vandenberg - gaan door met een nieuwe zanger, naar wie later wordt gezocht. Youssef neemt volgend jaar op 1, 2, 3 en 4 september afscheid van het publiek.