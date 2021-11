Het nieuwe album van Adele gaat niet alleen over haar scheiding. Met onderwerpen als het verwerken van verdriet, leren houden van zichzelf en openstaan voor een nieuwe liefde zingt de 33-jarige Britse op 30 juist over haar leven ná de breuk met Simon Konecki. NU.nl zet de verhalen achter alle twaalf de tracks op een rij.

Strangers By Nature

Ze bedacht het concept voor de albumopener na het bekijken van Judy, de filmbiografie over zangeres en actrice Judy Garland. Adele vroeg zich af waarom er nooit meer liedjes worden gemaakt zoals die Garland zong. Daaruit ontstond Strangers By Nature, waaraan Donald Glover (Childish Gambino) meewerkte.

De eerste zin die Adele zingt, is "I'll be taking flowers to the cemetery of my heart". Ze verwijst daarmee gelijk naar haar scheiding. De zangeres vraagt zich af of ze ooit vrede zal hebben met het besluit dat ze heeft gemaakt.

Easy On Me

De eerste single van 30 werd ook als eerste geschreven. Hierin zingt Adele over haar jeugd, haar gestrande huwelijk en de levenslessen die ze heeft geleerd over thema's als liefde en in de steek gelaten worden. "Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me."

My Little Love

Het derde nummer op 30 is ook het meest persoonlijke: Adele deelt hierin opnames waarin ze met haar zoon Angelo praat en waarin ze ook huilend te horen is. My Little Love is gericht aan negenjarige zoon en de Britse artieste vertelt hem over een kant van zichzelf die hij (nog) niet kent: een verwarde en gekwetste vrouw die ook een identiteit heeft buiten haar relatie en het moederschap.

Cry Your Heart Out

In dit liedje zingt Adele over de tijd na haar scheiding. Ze voelt zich gedeprimeerd en lusteloos, maar merkt dat huilen en het uiten van haar gevoelens helpt om zich mentaal gezonder te voelen. "Cry your heart out, it'll clean your face. When you're in doubt, go at your own pace."

Oh My God

De ergste misère heeft Adele achter de rug, maar nu wil ze weer controle over haar leven hebben. De zangeres, die een groot deel van haar carrière doorbracht met een partner aan haar zijde, beseft dat ze vrijgezel is en weer kan daten. "I know that it's wrong but I want to have fun", zingt ze.

Can I Get It

Adele is dus weer single en klaar om te daten, maar in de datingscene in Los Angeles voelt ze zich niet thuis. "Alles draait om vlugge seks. Ik heb het vijf seconden volgehouden", vertelde ze eerder aan Rolling Stone. Op Can I Get It zingt Adele dat ze graag weer een liefdevolle en hartstochtelijke relatie zou willen. "Throw me to the water. I don't care how deep or shallow, because my heart can pound like thunder."

I Drink Wine

Dit nummer gaat over je best doen om succesvol te zijn en te voldoen aan alle verwachtingen. "Ik nam alles ontzettend persoonlijk", vertelde Adele in Rolling Stone over de tijd na haar scheiding. Voor het liedje nam ze verschillende achtergrondkoortjes op en het heeft een sfeer die bekend is van Motown-hits uit de jaren zestig. "Het onderwerp is herkenbaar voor veel mensen, maar daarmee maakte ik de lading iets minder intimiderend."

All Night Parking

Hierin bezingt Adele de eerste relatie die zij had na haar scheiding. Ze zingt over het bedwelmende gevoel dat je kan ervaren wanneer je voor iemand valt. "When I'm out at a party I'm just excited to get home, and dream about you all night long."

Woman Like Me

Helaas - de relatie van Adele is weer ten einde, maar dat zorgde wel voor inspiratie voor deze 'powersong'. Woman Like Me gaat over haar ex, die volgens de zangeres zelfingenomen, lui en onzeker is. Het had iets moois kunnen worden, maar deze eigenschappen gooiden roet in het eten.

Hold On

Adele baalt dat haar relatie zo snel gestrand is. "Have I not learned anything?", zingt ze. De Britse wordt in het refrein toegezongen door een gospelkoor. "Hold on, let time be patient. You are still strong", zingt het koor bemoedigend.

To Be Loved

De zangeres beseft dat fouten maken helemaal niet erg is. Want juist daar leer je van. "I'll never learn if I never leap, I'll always yearn if I never speak." Adele zingt dat wanneer ze voor de liefde kiest, dat ook betekent dat ze die weer kan verliezen. Maar dat is een risico dat ze wil nemen.

Love Is A Game

Met 6 minuten en 43 seconden is dit samen met To Be Loved het langste liedje op 30. Op het moment dat ze het nummer opnam, was Breakfast at Tiffany's te zien op een tv in de studio. "Dit is het liedje dat in de eindscène te horen zou moeten zijn", vertelde de Britse zangeres in Vogue. Ze liet zich door de film inspireren en veranderde het einde van haar nummer Love Is A Game. "Het geluid wordt steeds zachter, net als bij het eind van een film."