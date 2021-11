Muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Adele - Oh My God

Adele heeft zes jaar na de release van haar album 25 niet om aandacht verlegen gezeten sinds ze haar comeback aankondigde. Haar single Easy On Me brak records op Spotify en werd een wereldwijde nummer 1-hit en een concertspecial met een interview met Oprah Winfrey werd vorige week uitgezonden in de Verenigde Staten. De special is dinsdag 23 november in Nederland te zien op NPO3. Haar vierde album 30 wordt door recensenten onthaald als haar beste en persoonlijkste album tot nu toe.

Bilal Wahib & Frenna - Streken Van Een Duivel

Bilal Wahib is weer vol goede moed aan de slag gegaan met zijn muziekcarrière. Nadat hij maandenlang uit de schijnwerpers was verdwenen, kwam hij terug met de single Paranoia. Daarna scoorde hij weer een hit met het nummer Ibiza. Zijn nieuwe single Streken Van Een Duivel is een samenwerking met rapper Frenna.

Kanye West & André 3000 - Life Of The Party

Rapper Kanye West (die onlangs zijn naam officieel liet wijzigen in slechts Ye, maar nog steeds onder Kanye West muziek uitbrengt op Spotify) liet zijn fans lang wachten op het album Donda. De plaat werd meerdere keren uitgesteld en uiteindelijk met grootse evenementen aan de man gebracht. De luxe versie van de plaat liep niet zoveel vertraging op en verscheen eerder deze week. Daarop is onder meer de samenwerking Life Of The Party met André 3000 (van Outkast) te vinden.

Stefania - Words

Na haar tiende plaats op het Eurovisie Songfestival namens Griekenland is Stefania stug doorgegaan met het uitbrengen van nieuwe nummers. Haar laatste wapenfeit is een cover van een klassieker uit de jaren tachtig. Ze heeft namelijk een eigentijdse versie van Words van F.R. David opgenomen. "Ik ben zo dankbaar en voel me vereerd dat de schrijvers van het nummer me toestemming hebben gegeven voor een cover en zelfs een deel van songtekst speciaal voor mij hebben aangepast", aldus de zangeres op Instagram.

FKA twigs & Central Cee - Measure of a Man

De Britse artieste FKA twigs heeft samen met rapper Central Cee de nieuwe single Measure of a Man opgenomen. Het nummer zal worden gebruikt als de soundtrack van de film The King's Man die in januari in de Nederlandse bioscopen moet verschijnen. Voor FKA twigs is het haar tweede single van 2021. Aan het begin van het jaar verscheen het nummer Don't Judge Me met Fred again.. en Headie One.

James Blunt - I Came For Love

James Blunt is een van de weinige popartiesten die het aandurfde tegelijk met Adele een nieuw album uit te brengen. Zijn verzamelalbum Stars Beneath My Feet verschijnt op dezelfde dag als Adeles 30. De zanger maakte op Twitter al meerdere grappen over zijn competitie in de hitlijsten. "Ik zweer dat ik nooit meer een nummer zal schrijven, opnemen of zingen als mijn nieuwe album nummer één wordt in de hitlijsten", grapt de zanger, wetende dat de kans groot is dat Adele aan het einde van de week op de eerste plaats staat. Op het verzamelalbum van de You're Beautiful-zanger staan ook enkele nieuwe nummers.

