Rob de Nijs geeft op zondag een concert in het Sportpaleis in Antwerpen waarmee hij zijn carrière in België afsluit. Als deze show goed verloopt, moet er in het voorjaar van 2022 ook een afscheid in Nederland volgen, als de coronacrisis het toelaat.

Hoewel De Nijs, die aan de ziekte van Parkinson lijdt, in de afgelopen maanden weleens twijfelde of hij het concert in Antwerpen nog wel aankon, laat zijn vrouw Henriëtte aan De Telegraaf weten dat hij er klaar voor is.

De 78-jarige zanger ging de afgelopen weken aan de slag met een fysiotherapeut, een kno-arts en een stemcoach om zichzelf klaar te stomen voor het concert. "Dan merk je toch dat die man al meer dan zestig jaar niet anders doet, zingen en optreden zit zo in hem. Daar kun je alleen maar heel veel respect voor hebben", aldus zijn echtgenote.

Het was nog even spannend of het concert ook daadwerkelijk doorgang kon vinden, omdat de Belgische regering deze week nieuwe coronamaatregelen aankondigde. De concerten werden gespaard. "In één klap had een streep gehaald kunnen worden door al dat werk en al die mooie plannen. En dan was de vraag geweest: wanneer dan wel en kan Rob zich tegen die tijd nog een keer zo opladen om nog één keer alles te geven? Zijn ziekte sluimert natuurlijk wel door, al moet ik zeggen: het gaat goed."

De Nijs en zijn team hopen in het voorjaar een afscheid in Nederland in te kunnen plannen. De zanger wil dan optredens in zijn geboortestad Amsterdam geven, maar concrete data of in welke zaal de shows gaan plaatsvinden, is nog niet duidelijk.