Yade Lauren en Kevin hebben donderdagavond de meeste prijzen gewonnen tijdens de NPO FunX Music Awards. De zangeres en de rapper kregen tijdens de coronaproof uitreiking in AFAS Live in Amsterdam ieder vier awards overhandigd.

Yade en Kevin wonnen twee beeldjes samen; die van Best Collabo voor hun hit Samen en die van Best Song voor hun nummer Praat Met Mij. Daarnaast won de rapper de prijs voor Best Album voor Grote Versnelling en Artist Of The Year - Male.

De vrouwelijke tegenhanger van laatstgenoemde award ging naar Yade. De zangeres mag daarnaast de prijs voor Best Singer op haar schoorsteenmantel zetten. Overige awards waren voor onder anderen Josylvio en Lijpe.

Rapper en acteur Défano Holwijn kreeg de tweede FunX Power Award, de prijs die wordt gegeven aan iemand die een belangrijke maatschappelijke bijdrage heeft geleverd voor de doelgroep van de radiozender.

Holwijn kreeg hem vanwege zijn social media-initiatief FC Avondklok waarmee hij voor jongeren een onlineprogramma maakte met muziek en entertainment tijdens de coronalockdown. De NPO FunX Music Awards werden donderdag voor de achtste keer uitgereikt.