Zangeres Anouk gaat in 2022 op het Malieveld in Den Haag optreden. Dat maakte concertorganisator Mojo donderdagavond bekend.

Deze zomer zal de zangeres voor het eerst sinds 2018 weer optreden in haar geboortestad, waar ze voor het laatst op het Scheveningse strand op het podium stond.

Tijdens het concert, dat zal plaatsvinden op zaterdag 11 juni, zal de rockzangeres zowel nieuwe nummers als bekende oude hits laten horen. De kaartverkoop begint zaterdag.

Anouk gaf donderdagavond in Jinek haar eerste grote interview in lange tijd. Zij leefde tijdens de coronatijd een jaar in zelfisolatie en zag amper haar gezin. De zangeres heeft heftige astma en loopt daarom extra risico op ernstige symptomen bij een besmetting met het coronavirus.

Anouk moest plek in huis terugverdienen

Daarom woonde zij een jaar niet bij haar verloofde en haar zes kinderen. "Ik moest echt mijn plekje terugverdienen in huis", aldus de 46-jarige Anouk. "Mijn partner heeft dat fantastisch opgepakt toen ik weg was. Maar niet op de manier waarop ik het zelf zou doen."

De Haagse diva heeft eerst vijf dagen lang lopen schoonmaken. "Ik ben met borsteltjes huilend op mijn knieën door het huis gegaan om het van onder tot boven te poetsen. Ik ben heel netjes op mijn spulletjes, het huis moet georganiseerd zijn. Dan blijft het rustig in mijn hoofd; anders is het totale chaos."