De Haagse trompettist Ack van Rooyen is donderdag op 91-jarige leeftijd overleden, zo meldt zijn familie. Van Rooyen geldt als een van de grondleggers van de jazz in Nederland.

De Hagenaar speelde in de jaren vijftig bij het orkest The Ramblers. Hij maakte deel uit van de eerste moderne jazzgeneratie in Europa en nam veel platen op met zowel Nederlandse als internationale artiesten.

Hij was een van de oprichters van het United Jazz & Rock Ensemble, was hoofdsolist bij diverse orkesten en speelde met Miles Davis en het Quincy Jones Orchestra. Zijn spel, met name op de flügelhorn, wordt wereldwijd geroemd om zijn virtuositeit en muzikaliteit.

Voor zijn verdiensten voor de jazzmuziek is Van Rooyen meerdere malen onderscheiden. Zo ontving hij in 2006 een Duits ridderteken, in 2007 de Singer Laren Jazz Award en kreeg hij in 2017 de Blijvend Applaus Prijs. Twee dagen na zijn negentigste verjaardag werd hij benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De trompettist trad eind 2020 nog op met het Metropole Orkest. Het orkest nodigde hem uit voor het eerste optreden na de maandenlange lockdown. Deze opname werd uitgebracht en werd recent bekroond met een Edison.