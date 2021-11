Philip Margo, een van de oprichters van de Amerikaanse band The Tokens, is overleden. De zanger stierf zaterdag in een ziekenhuis in Los Angeles op 79-jarige leeftijd aan de gevolgen van een beroerte, meldt Billboard.

De groep brak in de jaren zestig door dankzij een cover van The Lion Sleeps Tonight. Die versie is wereldwijd de bekendste versie van het liedje.

The Tokens scoorden daarna vooral in eigen land nog enkele hits, maar bleven voor altijd verbonden aan The Lion Sleeps Tonight.

De oorspronkelijke versie van het nummer heet Mbube en werd in 1939 opgenomen door Solomon Linda en The Evening Birds. Sindsdien zijn er tientallen andere versies van opgenomen.

De overige leden van The Tokens verwijzen ook naar de hit in een bericht op Facebook: "Met een laatste brul maken we het nieuws van het overlijden van onze fantastische leeuw, Philip Margo, bekend." Margo vormde The Tokens samen met zijn jongere broer Mitch, Jay Siegel en Hank Madress. Mitch Margo overleed vier jaar geleden.