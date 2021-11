125 bezoekers van het Astroworld-festival, waar begin deze maand honderden bezoekers gewond raakten en tien bezoekers om het leven kwamen, hebben gezamenlijk een aanklacht ingediend tegen onder anderen Travis Scott, Live Nation, Apple en andere organisatoren. Ze eisen in totaal 750 miljoen dollar (663 miljoen euro).

Wat we nu weten over fatale situatie tijdens Astroworld Festival Tien mensen, onder wie drie minderjarigen, zijn om het leven gekomen.

Nog eens driehonderd mensen raakten gewond. Enkelen liggen nog in het ziekenhuis.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Wel is bekend dat het publiek naar voren probeerde te dringen en dat hierbij mensen verdrongen werden. De politie heeft gezegd dat het onderzoek nog maanden kan duren.

De afdeling narcotica van de politie is ook betrokken bij het onderzoek, omdat het gerucht gaat dat iemand festivalbezoekers met drugs geïnjecteerd heeft.

"De slachtoffers gingen die avond voor hun plezier naar Astroworld. Geen van hen, of hun familie, is gewaarschuwd voor de gevaren waar ze in terecht konden komen", valt te lezen in de aanklacht. Ook Drake, die een verrassingsoptreden gaf tijdens het festival, wordt genoemd.

Onder de aanklagers is ook de familie van de 21-jarige Axel Acosta, die overleed aan zijn verwondingen. In de aanklacht staat dat de man werd verdrongen in het publiek en geen lucht kreeg, waarna hij op de grond belandde. Daar zou hij zijn vertrapt door andere bezoekers.

In de aanklacht staat dat Travis Scott, die het festival zelf heeft bedacht en organiseert, verantwoordelijk is, ook omdat hij zijn optreden heeft voortgezet terwijl er volgens de aanklagers al langere tijd sprake was van een gevaarlijke situatie. De advocaat van de rapper heeft eerder gezegd dat Scott geen idee had van wat er gebeurde in het publiek en daarom zijn optreden niet afkapte.

Scott heeft in een video zijn excuses aangeboden en toegezegd alle festivalgangers terug te betalen voor hun tickets. De artiest heeft daarnaast beloofd de kosten voor de begrafenissen van de slachtoffers te betalen.

155 Zo voltrok het dodelijke drama zich bij het concert van Travis Scott