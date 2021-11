Marco Borsato heeft zijn clubtour Hef Je Glas Met Mij "vanwege de huidige coronamaatregelen en de aanhoudende onzekerheid over verdere maatregelen" verplaatst.

Afgelopen vrijdag kondigde demissionair premier Mark Rutte op een persconferentie aan dat evenementen, waaronder concerten, tot 4 december tussen 6.00 en 18.00 uur zijn toegestaan. Daarnaast mogen er maximaal 1.250 mensen in de zaal zitten.

"Het is ontzettend jammer", zegt de zanger in een reactie. "Ik keek er enorm naar uit. Maar er zijn nu helaas zoveel onzekerheden, dat we niet anders kunnen dan verplaatsen naar nieuwe data. Ik kan niet wachten om dan alsnog met jullie te proosten."

Het Nederlandse gedeelte van de uitverkochte tournee zou op 30 november beginnen. Borsato had 22 shows gepland staan. De zanger kampte lange tijd met een burn-out en keerde begin dit jaar terug in de muziekwereld.

Mensen die een kaartje hebben, kunnen dat bewaren voor de optredens op de nog onbekende data.