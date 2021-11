In de muziekindustrie is er zes jaar reikhalzend naar uitgekeken: een nieuwe plaat van Adele. Het grote publiek moet nog tot vrijdag wachten tot 30 uitkomt, maar enkele recensenten hebben de plaat al gehoord. Zij bestempelen 30, de opvolger van het in 2015 verschenen 25, als het beste werk van de zangeres. NU.nl zet enkele recensies op een rij.

NRC - 4 sterren

"Het cliché dat liefdesverdriet een goudmijn is voor een songschrijver werd een schrijnende werkelijkheid. De zangeres maakte een moeilijke periode door van zelfhaat, twijfel en spijt dat ze haar huwelijk niet bij elkaar wist te houden."

"Op de drie voorgaande albums was ze ook al niet zuinig met persoonlijk hartzeer, in songs als Someone Like You en Send My Love (To Your New Lover). Op 30 daalt ze zo diep af in de krochten van haar ziel dat de luisteraar zich een voyeur waant in het getroebleerde leven van de artiest, die als weergaloos zangeres nog altijd haar gelijke niet kent."

AD - 5 sterren

"Liefhebbers van Adele zullen moeten wennen aan een compleet andere stijl. Vaak verbergt de zangeres haar stem, die meer dan ooit in dienst staat van de liedjes. De bekende uithalen zoals ook op Easy On Me blijven grotendeels achterwege, wat ervoor in de plaats komt is ronduit boeiend."

"Adele gaat muzikaal meer dan een halve eeuw terug in de tijd. Ze zwerft tussen crooners, Motown-soul en gospel, met bijbehorende orgeltjes en achtergrondkoortjes. Op meerdere nummers klinkt ze net als Amy Winehouse, die ook zo mooi gepijnigd kon zingen. Adele toont veel lef door allesbehalve te kiezen voor veilige, commerciële radioliedjes."

Rolling Stone - 5 sterren

"Adele heeft nog nooit woester geklonken dan ze op 30 doet. Ze staat nog dichter bij haar eigen gevoelens en is een virtuoos geworden in het omzetten van deze gevoelens in liedjes over haar leven. Het is haar zwaarste en krachtigste plaat tot nu toe."

"Je zou het niet voor mogelijk houden, maar haar stem is nog expressiever geworden. Die stem is als een pantservoertuig dat ook kan tapdansen. Hoe volwassener ze wordt, hoe meer ze de microfoon benadert met tact en finesse, zonder het krachtige geluid waarmee ze groot is geworden op te offeren."

The Sun - 5 sterren

"Hoewel veel van de nummers op 30 gaan over verloren liefdes en teleurstellingen in haar persoonlijke leven, is het niet te zwaar om ernaar te luisteren. Het album nodigt de luisteraar uit om haar emoties beter te begrijpen. De verdrietige momenten worden genoeg afgewisseld met swingende beats die je hoofd en voeten laten meebewegen, zoals sommige van haar grootste hits dat al deden."

Trouw - 4 sterren

"Het emotionele hart van de plaat wordt gevormd door To Be Loved, een indringende pianoballad die is opgetrokken rond Adele's vocalen en enkele sobere pianoakkoorden. In dit nummer klinken de vocalen net zo rauw als het liefdesverdriet dat de zangeres ondergaat. Zonder enig filter zingt ze over haar onstilbare verlangen naar liefde. En dat levert een song op die door merg en been gaat en doet denken aan de Janis Joplin-klassieker Piece of My Heart, ook zo'n nummer waarin hoop en wanhoop hand in hand gaan."

"Het is een song die laat horen waarom ze wereldwijd miljoenen fans heeft: geen hedendaagse zangeres kan je zo raken en in vervoering brengen met haar stem als Adele. Nog steeds."

