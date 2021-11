André Hazes heeft nu ook een optreden in 2022 afgelast. De zanger zou op 15 april in de Rodahal in Kerkrade zingen, maar de aankondiging is inmiddels van de website gehaald. De eigenaar van de zaal laat aan regionale omroep 1Limburg weten dat het concert is geschrapt.

Volgens de organisatie is Hazes onder behandeling om van zijn burn-out klachten af te komen en moet zijn agenda worden leeggemaakt.

De zanger kampt al enige tijd met deze klachten en vertoont zich niet meer in het openbaar. Hij had eerder al concerten in 2021 afgezegd.

Het is niet duidelijk of er een alternatieve datum voor het concert in de Rodahal komt. Vanwege de coronacrisis was het optreden al drie keer verplaatst.

Rachel Hazes vertelde eerder deze week dat haar zoon André weer bij haar woont. Zij verwent hem naar eigen zeggen erg en maakt bijna dagelijks zijn favoriete maaltijd: stamppot met andijvie.