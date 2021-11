Justin Bieber geeft op 13 januari 2023 een concert in de Amsterdamse Ziggo Dome. De show maakt deel uit van zijn Justice World Tour.

De Canadese zanger geeft tussen mei 2022 en maart 2023 in totaal ruim negentig shows. De concertreeks is ter gelegenheid van de release van zijn recentste album Justice, dat in maart van dit jaar is verschenen.

Op het album staan hits als Anyone, Lonely en Holy. Bieber heeft tot dusver zes albums gemaakt en daarvan zijn ruim tachtig miljoen exemplaren verkocht. Hij brak eerder dit jaar het record van meeste Spotify-luisteraars per maand: op maandelijkse basis luisteren ruim 83 miljoen mensen naar zijn muziek.

Bieber moest zijn tournee eerder uitstellen vanwege de coronacrisis. Er was destijds nog geen datum voor een show in Nederland geprikt. Aanvankelijk zou de artiest al vanaf mei 2020 door de Verenigde Staten en Canada toeren.