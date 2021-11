Eloi Youssef, de zanger van Kensington, stapt uit de band omdat hij zichzelf niet meer herkende in wie hij als zanger van de groep was geworden. Dat zei de zanger zondagavond in de talkshow Humberto waar hij samen met de andere bandleden zijn besluit om uit de succesvolle band te stappen toelichtte.

"Als ik naar die filmpjes kijk... Ik zie een andere gast. Ik was toen achttien. Het past niet meer bij me", vertelde Youssef aan Humberto Tan. De zanger was via een videoverbinding aanwezig omdat hij wegens een coronabesmetting niet naar de studio kon komen. Ook vertelde hij dat het gevoelsmatig na vijftien jaar Kensington klaar was. "Het is creatief gezien rond. Ik merkte met het laatste album al dat ik niet veel inspiratie meer voelde binnen deze groep. Het enige waar ik nog over kon schrijven was het einde. Dat was voor mij het afsluitstuk."

Eloi Youssef maakte afgelopen vrijdag bekend dat hij stopt bij Kensington. De bandleden waren twee jaar geleden al op de hoogte van Youssefs wens op de stoppen, bleek tijdens Humberto. Eloi had het bassist Jan Haker, gitarist Casper Starreveld en drummer Niles Vandenberg verteld op een vliegveld in Frankrijk. "Dat was een van de allerlastigste en kutste gesprekken die ik in mijn leven gevoerd heb", zei Eloi. "Het was emotioneel, zwaar en ongekend moeilijk. Je maakt het toch uit met drie mannen met wie je zo'n tijd samen bent geweest."

Nieuwe zanger

De drie overige bandleden gaan wel door met de band. In de studio van Humberto vertelden zij op zoek te gaan naar een andere zanger. Dat zal pas in het najaar van 2022 gaan gebeuren. Eloi Youssef blijft nog tot de concerten in Ziggo Dome in 2022 zanger van de groep. "We gaan daar vieren wat we hebben bereikt", zei gitarist Starreveld daarover.

Op de vraag wat Youssef na Kensington gaat doen, had hij nog geen antwoord. "Lastige vraag. Ik denk dat de vraag is op welke manier ga ik doen wat ik wil doen. Zingen blijf ik doen, omdat ik dat leuk vind. Schrijven zal ik ook blijven doen, omdat ik dat leuk vind. Ik zal altijd in dienst van de luisteraar staan. Maar ik wil het eerst op een liefdevolle manier afsluiten."